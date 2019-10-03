شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز : المتظاهرين فى العراق يتهمون جهات موالية لإيران إطلاق النيران وقمع المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، وفقا لمراسلها، أن المتظاهرين يتهمون جهات موالية لإيران بإطلاق الأعيرة النارية باتجاههم وقمع المظاهرات. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى خلال 48 ساعة تظاهرات تخللها اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين أسفرت عن قتلى ومئات المصابين . Advertisements

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