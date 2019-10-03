شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أطراف دولية خططت لمنع الحل السياسى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بعض الأطراف الدولية خططت لمنع الحل السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن العمليات الروسية في سوريا أدت إلى تراجع كبير للعنف وأتاحت إطلاق العملية السياسية في البلاد.

وأضاف بوتين ، خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار في سوتشي، إن نهاية تدخلنا في سوريا كانت إيجابية على الرغم من أن البعض شكك في ذلك ، مقترحا إنشاء منظمة للتعاون الأمني في الخليج تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.