شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنشر المزيد من العيادة الطبية المتنقلة لمكافحة الأوبئة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانى الهلال الأحمر، حملة مكافحة الأوبئة فى الساحل الغربى اليمنى بعيادة طبية متنقلة هى الثالثة من نوعها ضمن حملة الاستجابة الطارئة التى دشنتها مطلع شهر أغسطس، بحسب وام.

وأوضح الفريق الطبى أن العيادات المتنقلة تغطى كافة المناطق النائية الواقعة على الشريط الساحلى والمخيمات وتقدم خدماتها الطبية بمتوسط 100 - 120 حالة يومياً معظمها حالات مصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة.

وشملت الحملة خلال الأسابيع الماضية تزويد القطاع الصحى فى مديريات المخا والخوخة وحيس والتحيتا بدفعات متتابعة من الأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة لمكافحة وعلاج حالات الإصابة بالحميات، الملاريا والضنك .

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وأهدى الهلال الأحمر مستشفى المخا العام سيارتى إسعاف دفع رباعى لتتمكن من الوصول إلى المناطق النائية خارج المدينة، كما سبق أن تم إهداء المستشفى ذاته سيارتين "إسعاف" وأخرى للخدمات .

واستقبلت العيادات المتنقلة المرضى من قرى عزلة المتينة الواقعة على الشريط الساحلى جنوب غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

كان تم تسجيل ثمانين حالة إصابة بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة فى مديرية التحيتا خلال أسبوع واحد، قبل أن تتدخل الفرق الطبية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية بصورة عاجلة لتتمكن من إيقاف انتشار الوباء.