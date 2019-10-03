أوروبا تدعو الأمن العراقي لـ"ضبط النفس" بالتعامل مع المتظاهرين

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365
دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، قوات الأمن العراقية إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس"، في التعامل مع المتظاهرين الرافضين للفساد والبطالة وسوء الخدمات بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.
جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن المفوضية الأوروبية، تعليقا على الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ الثلاثاء في بغداد وعدة محافظات عراقية.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لـ"إجراء السلطات العراقية لتحقيقات سريعة وآمنة"، مشددا على ضرورة تحقيق رغبات الشعب وخصوصا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية، منذ الثلاثاء، احتجاجات الشعبية راح ضحيتها 21 قتيلا، حتى الساعة (14:25 ت.غ) من عصر الخميس.
ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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