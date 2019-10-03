السودان.. البرهان يبحث مع سفير قطر تطورات السلام بدارفور

الخرطوم/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، مع سفير قطر بالخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات ملف السلام في دارفور.

جاء ذلك لدى استقبال البرهان، للسفير القطري، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح الكبيسي، أن "اللقاء تطرق إلى تطورات ملف السلام في دارفور" دون مزيد من التفاصيل.

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وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضتها حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليها الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وأوصى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.