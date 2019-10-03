تركيا: جهود إقامة منطقة آمنة في سوريا لا تسفر عن نتائج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

نقلت قناة خبر عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله يوم الخميس إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا تحقق النتائج المرجوة وهي مستعدة لشن عملية عسكرية.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على إقامة المنطقة على الحدود السورية مع التركية والتي ترغب أنقرة في أن تصل إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية وأن يخرج منها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها منظمة إرهابية.

وتقول تركيا إنها يمكنها توطين نحو مليوني لاجئ سوري في المنطقة. لكنها لوحت مرارا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم تصل الجهود إلى مستوى توقعاتها أو إذا تعثرت.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ليس أمامها خيار سوى العمل منفردة نظرا لعدم إحراز تقدم مع الولايات المتحدة في أكثر تصريحاته وضوحا حتى الآن بشأن اعتزام تركيا بدء توغل عسكري.

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وقال جاويش أوغلو لقناة خبر التركية يوم الخميس إن بلاده لم تر جدية من جانب الولايات المتحدة. ونقلت القناة عنه قوله ”نحن نعتقد أن هذه العملية الجارية مع الولايات المتحدة لن تأخذنا إلى النقطة التي نريد الوصول إليها. المعلومات الواردة من الميدان تثبت ذلك“.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب عدد من القضايا منها السياسة تجاه سوريا والتهديد الذي يلوح في الأفق بفرض عقوبات امريكية على أنقرة بسبب قرار شراء منظومة دفاع روسية.