شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أركان «التعاون الخليجي»: مستعدون للتصدي لأي تهديدات إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، جاهزيتهم للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.

وعقد رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، اجتماعهم الاستثنائي في الرياض، بناء على طلب القوات المسلحة السعودية للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري المشترك.

وبحث رؤساء أركان «التعاون الخليجي» الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتأثيراتها في أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية، وبحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس.

وأكدوا جاهزية القوات المسلحة في دول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها، وأن أي اعتداء على أي واحدة منها يمثل اعتداء على كافة دول «التعاون الخليجي».

ودان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، والهجوم على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة.

كما دانوا الاعتداءات في المنطقة، بما في ذلك تهديدات المنظمات الإرهابية، مؤكدين دعمهم لجهود السعودية ولدول المجلس في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها.

ودعا رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الجهود بينهم، ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها السعودية أو أي دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها، والإجراءات التي تتخذها في مواجهة أي تهديد أو اعتداء.