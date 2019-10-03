شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص في هجوم دوافعه «عاطفية» بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 4 أشخاص مصرعهم إلى جانب المهاجم في حادث طعن شهده مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وأكد المسؤول في نقابة الشرطة بباريس، لويك ترافير، أنه «في الوقت الذي نتحدث فيه، توفيت زميلة لنا؛ جرّاء الهجوم بالسكين. ويوجد زميل آخر في حالة صدمة... والشخص الذي نفذ الهجوم تم قتله من قبل زميل آخر».
وأفادت مصادر مطلعة: إن منفذ الهجوم يعتقد أنه «أحد أفراد الفريق في مركز الشرطة». وذكرت صحيفة «لوفيجارو» أن المهاجم (45 سنة) يعمل مع الفريق الإداري في المركز، ويعاني إعاقة، مضيفة: إن الهجوم قد يكون دافعه قضية عاطفية.
وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو «سيتي» القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.
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