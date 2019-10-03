هيئة الشارقة للمتاحف تفتح «نافذة على العالم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، الأربعاء، معرض «نافذة على العالم: عرض لتاريخ محطة الشارقة الجوية»، ويستمر المعرض حتى 31 أكتوبر الجاري.

يعكس المعرض دور محطة الشارقة الجوية في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ كانت مركزاً للأحوال الجوية، ومحطة للطائرات البريطانية المتجهة نحو الهند.

وتوضح صور المعرض كيف كانت الحياة والعمل في المحطة خلال تلك الفترة، وأنواع الطائرات التي حطّت على أرضها، إضافة إلى مرافق المحطة، من ضمنها أول سينما على مستوى المنطقة.

يوفر المعرض فرصة للجمهور لمشاهدة باقة فريدة من الصور والوثائق التاريخية تسلط الضوء على طبيعة العمل في المحطة قديماً، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع على صور توثق وصول عدد من الطائرات من مختلف الطرز إلى الشارقة.