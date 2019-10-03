الركود يصيب اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصاب الركود اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ركود قطاع الصناعة وتباطؤ قطاع الخدمات بصورة أكبر من المتوقع.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أنه على الرغم من تسجيل التباطؤ بصورة كبيرة في قطاع الصناعة، إلا أن مؤشر الخدمات تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقد أظهر تقرير منفصل أن قطاع الخدمات في بريطانيا انكمش بصورة غير متوقعة، ليسجل أضعف قراءة منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.

وتراجع اليورو أمام الدولار في بداية تعاملات أمس، قبل أن يسترد جزءاً من قيمته.

وقالت مؤسسة «أي اتش اس ماركت»، التي تصدر مؤشر مديري المشتريات، إن صادرات قطاع الخدمات في منطقة اليورو تراجعت للشهر الـ13 على التوالي. كما سجل مؤشر الخدمات الألماني أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، وانخفض أيضاً مؤشر الخدمات الفرنسي.

وقد سجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو50.1 نقطة، وهو يعد أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام، ويمثل ارتفاعاً بصورة طفيفة عن حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع.