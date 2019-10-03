محمد بن زايد يتقبل تعازي سلطان والنعيمي بوفاة سهيل الكتبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.. من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

كما قدم واجب العزاء - بقصر المشرف - سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وجموع المعزين.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد سهيل بن مبارك الكتبي بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس اللجنة التنفيذية والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد وذويه.

كما، قدَّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب التعازي إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم، سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد.

كما قدم واجب العزاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات، إضافة إلى كبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجموع المواطنين.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

على صعيد متصل، تلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة خطية، من الملك محمد السادس ملك المغرب، أعرب فيها عن عميق التأثر والأسى في وفاة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان.

كما أعرب عن تعازيه الحارة وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم للأسرة الكريمة، داعياً العلي القدير أن يلهمهم جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء وأن يشمل الفقيد العزيز بواسع رحمته وغفرانه ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال جليلة ومبرورة، داعياً الله تعالى أن يحفظ سمو الشيخة فاطمة والأسرة الكريمة من كل مكروه، وأن يديم على سموها الصحة وطول العمر..

كما نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر «تويتر» المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي. وقال: «شعرت بالأسف الشديد بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي، خال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. عمل المغفور له بأقصى درجات التفاني والعمل المضني لرفعة وطنه. أقدم واجب العزاء لعائلة ولي العهد في ساعة الحزن».

(وام)