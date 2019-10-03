الغضب يدفع العراقيين للشارع..والحكومة تحقنهم بـجرعة «تخدير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”

بعد أن وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق إلى حد لا يطاق بسبب البطالة وتفشي الفساد الإداري والمالي وازدياد المحسوبية والمنسوبية واحتكار جهات سياسية وحزبية وميليشاوية للتعيينات، لم يعد أمام العراقيين سوى التوجه إلى الشارع والتظاهر بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة وإبلاغها أن صبر العراقيين بدأ ينفد.

خرج العراقيون، أمس الأول الثلاثاء، ولأول مرة منذ عام 2003 في تظاهرات شعبية واسعة جداً، من دون أن تشترك الجهات السياسية والحزبية فيها، بل قام العراقيون ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتحشيد لموعد التظاهرات ووضعوا لها شعاراً موحداً يقول «نازل آخذ حقي».

ففي العاصمة بغداد نزل آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير وهم يحملون الأعلام العراقية، ويطالبون بإسقاط النظام الحالي،ومحاربة الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكمة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، والحال ذاته حصل في محافظات أخرى.

وقد حاول متظاهرو ساحة التحرير اجتياز جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء التي توجد فيها «المقار الحكومية والسفارات العربية والأجنبية»، إلا أن قوات مكافحة الشغب قمعت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفي بعض الأحيان الرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وهم: «حسن محمود الفرطوسي ومحمد حبيب الساعدي ومرتضى صادق المحمداوي».

إن شرارة التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في مناطق مختلفة من العراق وتركزت في بغداد، قد أكدت أن الشعب العراقي لم يعد يحتمل حالة البؤس التي يتعرض لها من جراء السياسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة؛ لأن هذه الحكومات لم تستطع أن تقنع العراقيين بكل أطيافهم بأنها يمكن أن تنهض بالبلد ولو بشكل تدريجي؛ لأنه منذ 16 عاماً والبلد في تراجع، لذلك وصل العراقيون إلى قناعة تامة بأن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه سيؤدي إلى ضياع البلد برمته، لذلك انطلقت التظاهرات والتي يعتقد الكثير من المراقبين أنها ستكون فاعلة ولا تتوقف عند نقطة معينة، بل تسعى إلى إصلاح الوضع، إما باستقالة الحكومة الحالية أو قيامها بإيجاد حلول جذرية للكثير من المشاكل الحالية في البلد وفي مقدمتها تفشي الفساد المالي والإداري وزيادة نسبة البطالة وعدم وجود فرص عمل للناس.

يقول ستار محسن علي، «أحد المتظاهرين في ساحة التحرير»: إن «المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة الثلاثاء لم ينتموا إلى أي جهة سياسية، إنما جمعهم ووحدهم حب العراق بعد أن أدركوا أن البلد يسير إلى الهاوية بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، لذلك قرروا التظاهر من أجل إشعار الحكومة الحالية بأن الوضع في البلد لم يعد يحتمل بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في البلد وانعدام فرص العمل وسيطرة جهات معينة على كل مقدرات الدولة وسط عجز حكومي واضح».

محاولات لاتهام المتظاهرين

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بعد النجاح الكبير للتظاهرات حاولت بعض الجهات توجيه اتهامات للمتظاهرين بأن هناك جهات خارجية تقوم بتحريكهم من أجل إسقاط العملية السياسية الحالية،لذلك نفى المتظاهرون ارتباطهم مع أي جهة خارجية أو داخلية سياسية كانت أو غير سياسة، وأكدوا أن خروجهم للتظاهر هو حق دستوري لهم، محذرين من أية جهة تحاول ركوب موجة المتظاهرين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، فإنها ستتعرض للطرد.

ردود فعل فقيرة

تابعنا ردود فعل الجهات العراقية المسؤولة عن ما حدث في تظاهرات الثلاثاء، فوجدناها فقيرة جداً ولا توجد فيها خريطة معينة لإيجاد حلول لمشاكل المتظاهرين، بل مجرد محاولات «بائسة جداً» لتمييع التظاهرات عبر كلمات هي أقرب إلى الإنشاء من تحقيق طلبات المتظاهرين، ويعرف العراقيون قبل غيرهم أن تشكيل اللجان من قبل الجهات الحكومية هي عبارة عن كذبة لم تعد تنطلي على أحد؛ لأن هذه اللجان لم تقم بإعطاء نتيجة مقنعة واحدة للعراقيين على مدى 16 عاماً.

فرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أصدر بياناً قال فيه، «قد حرصنا منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود وبدأنا نتلمس النتائج المرجوة، وإننا مستمرون في العمل على تحقيقها، وما زلنا على عهدنا الذي قطعناه لشعبنا في منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية».

وتابع: «في الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع إصابات بين أبنائنا المتظاهرين والقوات الأمنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها كالذي حصل اليوم، فإننا بدأنا على الفور في إجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث».

وختم عبد المهدي بالقول: «ندعو الجميع إلى التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه».