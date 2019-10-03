تزامنا مع التظاهرات... تنحية ألف موظف عراقي بتهم فساد

ونقلت قناة "الحدث" عن التلفزيون العراقي أنه تم تنحية ألف موظف بتهم الفساد في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات وقعت خلالها أعمال عنف. يتبع...

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