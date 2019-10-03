"حزب الله" يعلق على كلام للأمير محمد بن سلمان

جاءت تصريحات نائب حسن نصر الله، في مقابلة مع برنامج "لقاء اليوم" الذي تبثه قناة "الجزيرة" القطرية.

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وقال قاسم " السعودية تعتقد أنها تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران، لكن حقيقة الأمر، واشنطن هي التي تستخدم السعودية في المنطقة".

وتابع "السعودية تخلت عن القضية الفلسطينية، وتتخذ كل الإجراءات لضمان راحة إسرائيل في المنطقة".

وأضاف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، "كلام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن تفضيله الحل السياسي مع إيران يعتبر مجرد تصريحات إيجابية، غير مصحوبة بإجراءات عملية".

واستمر "السعودية هي التي تمتنع عن الجلوس مع إيران، لمناقشة أمن المنطقة".

واستطرد قاسم في مقابلته مع "الجزيرة" لدي قناعة بأن العدوان على إيران لن يكون محدودا ولا محصورا، وبالتالي كل المنطقة ستتأثر".

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وأوضح "كل المنطقة ستتأثر بهذا العدوان، نظرا لانتشار القواعد الأمريكية في المنطقة، ولمشاركة بعض العرب في هذا الأمر".

وأردف "حين أتحدث عن السعودية والإمارات، فأنا أتحدث عن أذرع لخدمة السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".

وتابع "الحرب على اليمن ينفذها التحالف، الذي يضم كل هذه الأذرع المختلفة".

وقال نائب نصر الله، "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلب المزيد من المال، ثم يوجه بعد ذلك الانتقادات والاعتراضات على أداء السعودية عندما تقصر".

​وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله "السعودية اليوم هي أداة في يد أمريكا في مواجهة إيران وليس العكس".

وأتم بقوله "الدور الإماراتي مثل الدور السعودي سيء وسلبي، ويريد أن يحتل قسما من اليمن، وأطماعهم كبيرة في جنوب اليمن وعدن وخليجها، وهو ما أدى إلى تنافس إماراتي سعودي".