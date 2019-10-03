اليمن... مقتل جنديين من حراسة محافظ تعز بكمين عسكري

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن جنوداً من اللواء 17 مشاة أطلقوا النار على سيارة تابعة لحراسة محافظ تعز، نبيل شمسان، أثناء مرورها في سوق مدينة التربة جنوب محافظة تعز.
وأضاف المصدر بأن الكمين أسفر عن مقتل الجنديين، أشرف الذبحاني وأسامة الأشعري، في حين أصيب جندي ثالث كان على متن السيارة.
وذكر أن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، عقب الهجوم بين تعزيزات من حراسة المحافظ والعسكريين.
وأشار المصدر إلى أن الكمين يأتي بعد يوم من هجوم شنه مجهولون بقنبلة على منزل المحافظ شمسان، الواقع في مدينة التربة.
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