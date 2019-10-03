كما ذكروا في البيان أنهم اضطروا لمغادرة سوريا بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية التي خطفت وقتلت بعض أبنائهم ودمرت منازلهم مشددين على استعدادهم للعودة إلى بلدهم، كما نقلت وكالة "سانا".
من جهته أشار ديوب لأعضاء الوفد أن عودة المهجرين السوريين إلى الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة السورية وهي مستعدة لتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لعودتهم لافتا إلى عودة عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية.
كما أكد ديوب أن سوريا تبنى بسواعد أبنائها داعيا المهجرين السوريين إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار بلدهم مشيرا إلى أن سوريا لن تتخلى عن أبنائها وتعمل بجد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية الإرهابية عليها.
وكان الآلاف من المهجرين السوريين في مخيمات اللجوء في الأردن عادوا عبر معبر نصيب الحدودي إلى مدنهم وقراهم خلال الأشهر الماضية بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شيوخ العشائر السورية في الأردن يتطلعون للعودة إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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