مصر... سفارات دول المتهمين الأجانب في التظاهر تعهدت بترحيلهم

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وجاء في بيان النيابة، أنها "أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضى، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية".

وأضاف البيان أن "السفارات تعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد".

وأشار البيان إلى أن "النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة". بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وأوضح البيان، أن "النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية".