الاتحاد الأوروبي يحذر من استئناف الاشتباكات في شمال شرقي سوريا

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بروكسل – سبوتنيك. وقال غورديويلا للصحفيين "نحن نعلم بقلق تركيا في مجال أمن حدودها مع سوريا. في هذا السياق تتواصل المشاورات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة".
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
واختتمت في أنقرة المحادثات التركية الأمريكية حول إحداث منطقة آمنة شمالي سوريا شرق نهر الفرات. وقد توصلت الدولتان إلى اتفاق حول إحداث مركز تنسيق العمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها في شمال سوريا. وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدأ عملية ضد القوات الكردية التي تسيطر على تلك المنطقة في حال قامت الولايات المتحدة بتأخير عملية إنشاء المنطقة الآمنة.
وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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