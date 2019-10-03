السلطات المصرية تطلق سراح طالب سوداني اعتقل خلال المظاهرات

أعلنت سفارة السودان في القاهرة، أن السلطات المصرية، أطلقت سراح طالب سوداني كانت قد أوقفته أواخر سبتمبر، خلال تظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في بيان السفارة السودانية: "تكللت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية، والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية، واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية، بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".
وتابع البيان، الذي وزعته السفارة على الصحافيين، أن الطالب "بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء الأربعاء".
وكانت الخرطوم قد استدعت الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب المذكور.
المصدر: afp
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