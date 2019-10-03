دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد ميزة إلغاء الضوضاء لسماعة AirPods في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.

يبدو أن شركة ابل في طريقها لجلب تقنية إلغاء الضوضاء للإصدار القادم من سماعة AirPods اللاسلكية، حيث رصدت هذه الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من تحديث iOS 13.

كشف موقع 9to5Mac عن ميزة إلغاء الضوضاء في الإصدار التجريبي من iOS 13.2، كما رصدت صورة مصغرة لنموذج سماعة AirPods القادمة.

ولا تكشف الصورة المصغرة عن تصميم أو مواصفات الإصدار القادم من سماعة AirPods، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تصميم السماعة القادم سيدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أفضل، كما يختلف تصميم نهاية السماعة عن الإصدار الحالي.

ومن المتوقع أن تجري ابل بعض التغييرات في تصميم الإصدار القادم من سماعة AirPods اللاسلكية لدعم عزل وخفض مستوى الضوضاء المحيطة.

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ولقد قدمت الكثير من الإصدارات المنافسة في الأسواق من السماعات التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، حيث قدمت شركة سوني سماعة 1000XM3 التي تأتي مع NC مدمج، كما تأتي سماعة امازون القادمة Echo Buds بميزة خفض الضوضاء مع تقنية Bose.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الإصدار التجريبي الأخير iOS 13.2 يكشف عن نمط “focus mode” الذي يدعم الإيقاف أو التشغيل، وهو النمط المتوقع لميزة إلغاء الضوضاء.

المصدر

هذا الموضوع رصد ميزة إلغاء الضوضاء لسماعة AirPods في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.