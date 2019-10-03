لبنان: القضاء العسكرى يقضى بحبس سورى رصد تحركات الجيش لصالح الإرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكما بمعاقبة متهم يحمل الجنسية السورية، بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته برصد تحركات لوحدات القوات المسلحة المتمركزة فى مدينة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالى شرق البلاد) وإبلاغ جماعات إرهابية بها بغرض تنفيذ عمليات عدائية وإرهابية. كما عاقبت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله – فى نفس القضية – متهما آخر يحمل الجنسية السورية أيضا بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابى مسلح يستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومنشآتها. Advertisements من ناحية أخرى، أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان 19 سوريا إلى المحكمة العسكرية، لاتهامهم بالانضمام إلى مجموعات إرهابية مسلحة وتنفيذ جرائم إرهاب داخل سوريا ولبنان. واتهمت سلطات التحقيق 4 سوريين من بين المتهمين، بالانخراط فى صفوف تنظيم (جيش الإسلام) الإرهابى والقتال ضد قوات الجيش السوري، كما اتهمت 3 متهمين آخرين بمراقبة تحركات الجيش اللبنانى فى المناطق الجبلية لمدينة عرسال وإبلاغ مجموعات إرهابية بتلك التحركات، واتهمت السلطات 12 إرهابيا بتنفيذ تفجيرات فى نطاق ضاحية بيروت الجنوبية وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات.

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