شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تعتزم تخفيض أسعار 117 صنف دواء من الأدوية الأكثر استهلاكاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن تخفيض جديد على أسعار الأدوية شمل 117 نوعاً، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69 بالمئة، وذلك فى إطار عملها على مراجعة أسعار الأدوية استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية، بحسب بترا الأردنية.

كما أعلنت الحكومة عن تخفيض جديد على أسعار 49 نوعاً من الشبكات القلبية ومستلزماتها، بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة.

وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن غالبيّة التخفيضات الجديدة شملت الأدوية الأكثر استهلاكاً من المواطنين، التى تتراوح أسعارها ما بين 5 الى 55 ديناراً، والمتمثلة بأدوية الضغط، والسكري، والقلب، والأعصاب، والأمراض التنفسيّة، والمسكّنات والمضادات الحيويّة.

ولفت إلى أن مقدار الوفر المالى لتخفيض 51 نوعاً من مجمل الأدوية التى تم تخفيض أسعارها بلغ أكثر من 18 مليون دينار، وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية، وتخفيض أسعارها.

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وأوضح أن إجمالى عدد الأدوية التى تمّ تخفيضها منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بلغ 1093 دواء، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبيّة الأخرى وشبكات القلب وغيرها.

وأشار إلى أن اللجنة التى تمّ تشكيلها برئاسة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر لمراجعة أسعار الأدوية، أوصت بإضافة بلدان جديدة إلى سلسلة البلدان المرجعية لغايات تسعير، بما يتلاءم مع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والدخل القومى فى الأردن.

كما أشار إلى أن اللجنة تدرس تخفيض أسعار بدائل للأدوية بشكل تدريجي، مع التأكيد على المراجعة الدورية للأسعار ضماناُ لحصول المواطنين على سعر أفضل وبما يحقّق مفهوم الأمن الدوائي.ش