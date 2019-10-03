شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لا يوجد تهديد للبعثات الدبلوماسية الروسية بالعراق بسبب أعمال الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تهديد للبعثات الدبلوماسية الروسية فى العراق بسبب أعمال الشغب..مؤكدة أن موسكو تراقب الوضع.

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وقالت زاخاروفا -فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "تراقب السفارة الروسية فى بغداد، والقنصليتان العامتان فى البصرة واربيل الوضع عن كثب، وعلى اتصال دائم مع القيادة العراقية وأجهزة الأمن المحلية. وفى الوقت الحالي، لم تكن هناك تهديدات مباشرة من المتظاهرين لمهماتنا الدبلوماسية، وكذلك للمواطنين الروس الموجودين فى العراق".



وأعلن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، فى وقت سابق من اليوم، حظر التجول فى بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التى تشهدها مناطق عراقية.



وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.