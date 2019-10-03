شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع رئيس أركان الجيش الفرنسى تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مع رئيس أركان الجيش الفرنسى فرانسوا لوكوانتر - الذى يزور العراق حاليًا - تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين ودعم القوات العراقية وتعزيز قدراتها فى مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن عبد المهدى أكد، خلال اللقاء، أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، واعتزاز العراق بوجود الرغبة المشتركة وتعزيز أواصر الصداقة فى جميع المجالات، وذلك فى ظل تطابق وجهات النظر بين الحكومتين حول الأزمة الإقليمية.

ودعا عبد المهدى إلى إشراك جميع الدول المتشاطئة بتحمل مسؤولية أمن الخليج وحماية حرية الملاحة فى مضيق "هرمز" إلى جانب العراق الذى يبذل جهودًا؛ لتحقيق التهدئة.