شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربيا والرابعة عالميا فى إطلاق شبكات الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والرابع عالميا فى إطلاق واستخدام شبكات "5G" وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمى "The Connectivity Index" الصادر عن "Carphone arehouse " المتخصصة فى المقارنات التكنولوجية كما حققت الدولة المركز الثالث عالميا فى الترتيب العام فى المؤشر الذى يقيس مستوى الاتصال فى الدول "Most Connected Countries" من خلال أربعة محاور هى البنية التحتية للتنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمى والاتصال الاجتماعي، بحسب "وام".

ويأتى هذه الإنجاز نتيجة جهود حثيثة لقطاع الاتصالات عموما وللهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باعتبارها المحرك الرئيسى لإطلاق الجيل الخامس فى الدولة حيث عملت الهيئة خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع المشغلين على رفع جاهزية قطاع الاتصالات لدخول هذه التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة بما يساهم فى ريادة الدولة عالميا بحيث تكون دولة الإمارات سباقة فى نشر وتشغيل شبكات "5G".

وقال حمد عبيد المنصورى مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات " تحقق دولة الإمارات المزيد من المراكز والإنجازات التى تؤكد ريادتها وتنافسيتها العالمية فقبل أيام قليلة حققت الدولة المركز الأول عربيا و12 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية فى مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 واليوم نحن فى المركز الأول عربيا والرابع عالميا فى استخدام وتطبيق الجيل الخامس متقدمين على أكثر دول العالم تقدما.. ونحن مستمرون فى سعينا نحو الصدارة بكل عزيمة وقوة مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ساعين إلى تحقيق رؤية الإمارات2021 وأهداف الأجندة الوطنية".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أن دولة الإمارات ماضية بالطريق الصحيح نحو استكمال التحول الرقمى ودخول عصر الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف " إن الجيل الخامس هو العصب الرئيسى للمستقبل وهو الأساس الحقيقى للقفزات الحضارية التى سيشهدها العالم فى السنوات القليلة القادمة..

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ونحن فى دولة الإمارات وفى ضوء هذه المعطيات من البديهى أن نسارع لوضع الاستراتيجيات والخطط الفعلية استعدادا للجيل الخامس استشرافا وتحليلا وتخطيطا وذلك تمهيدا للانتقال من الحكومة الذكية إلى الحياة الذكية الكاملة التى تتواصل فيها الآلات والأجهزة والأماكن فى كل الاتجاهات لخدمة الإنسان".

وقال " لقد أسسنا لجنة الجيل الخامس والتى قامت وبالتزامن مع إطلاق استراتيجية الجيل الخامس فى الدولة باجتماعات دورية مع كل القطاعات للتعرف على احتياجاتها المتعلقة بتوفير العمليات الداعمة لأنشطتها فى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير احتياجاتها من التغطية والأجهزة الداعمة لمشاريعها المرتبطة بالجيل الخامس على مستوى الدولة".

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدأت بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية "IMT2020" والمعروفة بالجيل الخامس فى نهاية عام 2017 حيث باشر المشغلون المرخص لهم لشبكات الهاتف فى تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة بما يتضمن استخدام نطاقات الطيف الترددى المنسقة وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو كبير.

وكانت الهيئة وضمن جهودها لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 "IMT2020" قد شكلت ثلاثة فرق عمل تحت مظلة اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس حيث عملت تلك الفرق على نحو منسق فى مجالات الطيف الترددى والشبكات والقطاعات المعنية لمساعدة اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس على تمهيد الطريق للمرحلة المقبلة بما فى ذلك وضع إطار تنظيمى فى الدولة لدعم المعنيين والشركاء فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على اختبار شبكات تقنية الجيل الخامس وتحقيق الاستخدام الأمثل لتلبية احتياجاتهم.