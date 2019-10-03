شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 80 طنا من المواد الغذائية لسكان حضرموت اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات أكثر من 80 طنا من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتى حضرموت ولحج فى إطار جهودها على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء فى اليمن والتخفيف من معاناتهم.

ووزع الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية على عدد من سكان مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت استفاد منها 5000 فرد .

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن عدد السلال الغذائية، التى تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، 29244 سلة غذائية استهدفت، /146,220/ فرداً من الأسر المحتاجة فى محافظة حضرموت .

وفى الوقت ذاته وزعت فرق الهلال الأحمر سلال الأغذية على سكان منطقة وادى ذر بمديرية طور الباحة محافظة لحج استفاد منها 400 أسرة.

ويأتى هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التى تنفذها دولة الإمارات فى المحافظات اليمنية المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتى وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار.