شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تبحث عن شخص تعدى على طفل بـ"النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجرى، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر من خلاله تعدى أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال "ولاعة" لإخافته، بحسب "واس".

وأسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته، حيث أتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، فى العقد الخامس من العمر، وجارى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات بحقه.

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وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.