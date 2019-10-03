شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يلتقى الرئيس الروسى عقب وصوله مدينة سوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل الأردنى عبدالله الثانى اليوم فى مدينة سوتشى، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بحسب "واس". وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وآليات توسيع التعاون الثنائى فى المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والدفاعية منها، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

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