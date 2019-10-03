شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد وقوفها خلف الرئيس محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن ارتياحها الشديد ووقوفها خلف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وجهوده المتواصلة التى قام ويقوم بها على الصعيدين الإقليمى والدولى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وتجسيد آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال، بحسب واس.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس تمسكها بالمبادئ كافة، والمبادرات التى أعلنها الرئيس فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة دعوته لعقد مؤتمر دولى تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام العادل والدائم بمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وتوسيع المشاركة العربية والدولية فيها وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعربت عن تقديرها الكبير لمواقف البرلمان الأوروبي، خاصة موقفه الأخير الذى اتخذه من خلال تصويت لجنة الموازنة فيه على استمرار تقديم الدعم المالى للأونروا، عادّة هذا القرار بمثابة تأكيد من قبل المجتمع الدولى على دعم قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.