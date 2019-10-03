غزة.. عرض عسكري لـ"الجهاد الإسلامي" في ذكرى انطلاقتها

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

نظمت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، عرضا عسكريا في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 32 لانطلاقة الحركة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المئات من مقاتلي "سرايا القدس" الملثمين، جابوا شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحمل عناصر "السرايا" أنواعا مختلفة من الأسلحة كالرشاشات الثقيلة، وقذائف الهاون والمضادة للدروع، وأسلحة القناصة.

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كما رافق المقاتلين، عربات تحمل صواريخ كبيرة وصغيرة الحجم، وراجمات للصواريخ.

و"الجهاد الإسلامي" من حركات المقاومة الفلسطينية الإسلامية انطلقت عام 1987، وهي لا تعترف بإسرائيل، وهدفها تحرير فلسطين التاريخية.

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