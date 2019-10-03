قوة إسرائيلية خاصة تختطف 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365

اختطفت قوة اسرائيلية خاصة، الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين، من بلدة، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود للأناضول أن القوة الإسرائيلية "مستعربين" تسللت لبلدة كوبر متخفية في مركبتين تجاريتين، ثم اختطفت الأشقاء وعد وقسم وأصيل البرغوثي، في العشرينات من العمر، من وسط البلدة، قبل أن تنسحب سريعا.

وحتى الساعة 14.30 تغ، لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية ولا الفلسطينية حول ما ذكره الشهود.

و"المستعربون" هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.