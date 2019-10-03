البحرية الليبية: انخفاض غرق المهاجرين بنسبة 43% خلال 9 أشهر

جهاد نصر / الاناضول

أعلنت البحرية الليبية انخفاض حالات غرق المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم في عرض البحر أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية نحو أوروبا في الـ9 شهور الأولى من 2019 بنسبة بلغت 43.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

جاء ذلك في تقرير صادر عن قوات البحرية الليبية اطلعت عليه الخليج 365، الخميس، قالت فيه إن القوات البحرية وحرس السواحل التابع لها تمكنوا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم من إنقاذ 7036 مهاجر غير شرعي من البحر.

وأوضح أنه من بين الذين تم إنقاذهم " 6835 مهاجرا غير شرعي أحياء، وكان هناك أيضا عدد 11 جثة لمهاجرين غرقوا تم انتشالها (لحظة الإنقاذ) في ذات الفترة".

وأضاف أن عدد المفقودين المحتمل (الأقصى) 190 مفقودا".

بالمقابل خلال ذات الفترة من العام الماضي، أوضحت البحرية الليبية في تقريرها أن "العدد الكلي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم 12365 مهاجرا، 11952 منهم أحياء، بينما عدد الجثث التي تم انتشالها 88 جثة".

و تابع "عدد المفقودين المحتمل (الأقصى) خلال ذات الفترة العام الماضي وصل 325 مفقودا".

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ومن خلال مقارنة العام الحالي بالماضي قال "نسبة الانخفاض في العدد الكلي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم بلغت 43.1%".

وبين التقرير "من خلال الإحصائيات نلاحظ الجهود التي يقوم بها أفرد القوات البحرية وخاصة أفراد حرس السواحل التابع لها والنجاحات الكبيرة في إنقاذ المهاجرين المغرر بهم ".

إضافة لذلك عدّ التقرير هذه الإحصائيات "دليل نجاح البحرية الليبية في مهامها رغم قلة الإمكانات".

وختمت البحرية الليبية قائلة "نحن لسنا حماة أوروبا ولا شرطي لها نحن نقوم بواجبنا الانساني والوطني وفرض سيادتنا البحرية على مياهنا".

وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.