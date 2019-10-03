اليمن.. مقتل جنديين حكوميين بمواجهات بين فصائل عسكرية في تعز

اليمن/ الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الخميس، بين فصائل عسكرية من القوات الموالية للحكومة اليمنية جنوبي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخر.

وقال مصدر عسكري حكومي للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المواجهات اندلعت بين حراسة المحافظ وقوات من اللواء 17 مشاة وقوات من ألوية أخرى في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين.

وذكر بأن المواجهات اندلعت بين الطرفين، وأدت حتى عصر الخميس إلى مقتل جنديين من حراسة المحافظ، دون أن يوضح سبب تلك المواجهات.

وأضاف بأن مسلحين وجنودا من الطرفين انتشروا في عموم المدينة، التي كانت مسرحاً لتوتر شديد بين فصائل عسكرية، عمدت في وقت سابق إلى نصب حواجز أمنية وحفر خنادق.

وتخضع مدينة التربة-وهي ثاني أكبر مدن محافظة تعز بعد مدينة تعز مركز المحافظة- لسيطرة القوات الموالية للحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.