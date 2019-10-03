رئيس البرلمان العراقي يدعو المتظاهرين للحوار

بغداد / الخليج 365
دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس، ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة مطالبهم.
جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية، دون أن تقدم مزيد من التفاصيل.
ويشهد جنوبي العراق اجتجاجات مناهضة للحكومة، منذ أمس الأربعاء، أدت لوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، سقط على إثرها 21 شخصًا حتى عصر الخميس.
ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
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