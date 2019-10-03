في رحمة الله.. ابن عم الشريف محمد بن حسن الحامظي رئيس بلدية القفل

صحيفة الخليج الإلكترونية انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عم الشريف محمد بن حسن الحامظي رئيس بلدية القفل بمحافظة بيش بمنطقة جازان ووري جثمانه الثرى في مقابر بيش ويتقبل العزاء في قريته العاليه في بيش تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون انشر الخبر :

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