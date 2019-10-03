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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف بمجال الاقتصاد لحملة الماجستير فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

  • الوظائف

1- أخصائي اقتصادي أول (Senior Economist).

2- أخصائي اقتصادي (Economist).

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  • الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير ويفضّل درجة الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4) أو ما يعادلها.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2019/10/03م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا

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