وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف بمجال الاقتصاد لحملة الماجستير فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

1- أخصائي اقتصادي أول (Senior Economist).

2- أخصائي اقتصادي (Economist).

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الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الماجستير ويفضّل درجة الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4) أو ما يعادلها.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2019/10/03م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا