وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف بمجال الاقتصاد لحملة الماجستير فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
- الوظائف
1- أخصائي اقتصادي أول (Senior Economist).
2- أخصائي اقتصادي (Economist).
- الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير ويفضّل درجة الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4) أو ما يعادلها.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2019/10/03م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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