- 1/2
- 2/2
الخميس 3 أكتوبر 2019
باريس
كتب
الخليج 365 - خاص
تتجه أنظار الشباب صوب المكتوبات الحزينة للتعبير عن ما في ذواتهم من أحاسيس جياشة، كحصيلة تجارب غير موفقة.
ويُعتقد أن الشباب يميلون الى هذا الجانب كونه معاصر لتجارب حياتية تحامي الواقع، الذي اختلطت فيه الحقيقة بالكذب.
جوليانا وعشيقها الذي خانته، هي خاطرة خيالة تحاكي انتظار المحبوب للعشيقة او العكس، ليُصطدم في النهاية بخيانة أحد الطرفين بعد طول انتظار.
وفيما يلي نص الخاطرة:
في أواخر شهر أيلول منتصف القرن الحاي والعشرين، بعد أن تلقيت جوابك بلهفة أنك قادمة إلى باريس، كتبت لك بدمي رسالة شوق وحنين يا محبوبتي، بعد أن جف حبر قلمي، لعلكي تقدرين صدق نوايي الحسنة تجاهكي، ووضعتها في صندوق البريد وكتبت اسمك عليها.
في اليوم التالي، في صباح الأحد التاسع والعشرين من أيلول، كان البرد قارسا جدا وكنت منتظر قدومكِ على أحر من الجمر، وكنت جالسا أما المدفئة أتخيلكِ أمامي وأعزف على قيثارتي نغما جميلا أهديه لكِ عندما تأتين، فنبحت "آلبين"، وعرفت أنها شعرت بالبرد.
فأضرمت النار في المدفئة، وواصلت تأملك حتى تراءت لي صورتك في ألسنت اللهب، لكن سرعان ما تلاشت، لبست معطفي أبحث عن بعض الحطب، لكي أواصل تأملكِ يا جميلتي مع أني لم أكن أشعر بالبرد حينها، فقط كنت أريد تأمل وجهك الوضاء يا عزيزتي جوليانا.
فلبست معطفي ورافتني آلبين في البحث عن الحطب، لكن لطيبة قلبي لم ألاحظ تلك السيارة السوداء التي كنت أنت وصديقك فيها، إلا أن رائحة الكلونيا التي شممتها كانت كانت مألوفة جدا!
فنبحت آلبين بنبرة مزعجة جدا، فنظرت إلى الوراء فإذا بي أراكي تخونيني يا جوليانا.
كانت هذه تفاصيل خبر “جوليانا“ تخون عشيقها في باريس وهذه ردة فعله.. خاطرة مسجلة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.