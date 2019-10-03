كبسولة يابانية لاستكشاف كويكب ريوجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، أن مركبة الفضاء اليابانية غير المأهولة «هايابوسا 2» أرسلت كبسولة صغيرة تحتوي على مسبار بعرض 6 بوصات؛ ليحوم أعلى سطح كويكب ريوجو.

وتم نشر كبسولة «ماينرفاي 2» على بعد كيلومتر واحد من سطح الكويكب.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية: إن الكبسولة سوف تدور حول «ريوجو» 8 مرات في الأيام الخمسة المقبلة، قبل أن تقوم بإسقاط المركبة على سطح الكويكب.

يشار إلى أن هايابوسا تقوم بمهمة للعثور على مفاتيح للألغاز حول أصل الحياة والنظام الشمسي.

وفي سبق علمي، قام المسبار بالفعل بجمع عينات من باطن الكويكب، ومن المتوقع أن يعود إلى الأرض بما يحمل من عينات في 2020، وفقاً لوكالة الفضاء اليابانية.