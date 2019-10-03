«إسرائيل» تصعد عدوانها على الأقصى والإبراهيمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الخميس: إن الاعتداءات «الإسرائيلية» على المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي بلغت 24 اعتداء، فيما منع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في الخليل 52 مرة.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أن شهر سبتمبر الماضي شهد حملة غير مسبوقة على المسجدين بلغت ذروتها في المسجد الإبراهيمي بتدنيسه من قبل رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد مطالبات من المتطرفين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع السوق اليهودي بالخليل وتصريحات نتنياهو عندما قال «سنبقى في الخليل للأبد ونحن نعالج أموراً أخرى في ذات الوقت مثل كيفية الوصول إلى الحرم الإبراهيمي واستعادة الحقوق التاريخية على الممتلكات اليهودية».

ورصد التقرير أيضاًَ تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلي السابقة أييلت شاكيد التي طالبت نتنياهو بالعمل على بناء «حي يهودي» جديد في مدينة الخليل.

وقال وكيل الوزارة حسام ابوالرب إن سياسة الاحتلال التهويدية بالمسجدين تزداد خاصة مع الوعود التي قدمها نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي وتعالي الأصوات المنادية بتمديد فترة الاقتحامات للمسجد الأقصى.