شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مهداً لأول ألعاب مستقبل أولمبية في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد دبي لاستضافة أول دورة للألعاب الأوليمبية المستقبلية بعد نحو عامين، والتي تنافس فيها متسابقون ممن يستخدمون تقنيات حديثة كألعاب البرمجيات وكرة القدم الافتراضية.

وسيصبح الخيال العلمي واقعاً في صحراء دبي عام 2021 عندما تستضيف الإمارة "فيوتشرز"، أول ألعاب أولمبية مستقبلية، وهو مشروع يستهدف الفئات الأصغر سناً من المشاركين والمشاهدين في الألعاب الأولمبية التقليدية .

هل شاهدتم فيلم "حرب النجوم"؟ إذن تتذكرون بالتأكيد كيف ساعدت أجهزة خارقة أبطال الفيلم للتغلب على خصومهم .

الألعاب المستقبلية بنسختها الأولى في دبي ستقدم لنا كل ما أنجزه الذكاء الاصطناعي في القرن الـ21 وتعرض لنا تجربة جديدة من المنافسة الرياضية وليدة التكنولوجيا مثل ميادين لسباق طائرات الدرون وبطولات ألعاب فيديو وكرة قدم الواقع الافتراضي .

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