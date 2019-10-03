شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهزيمة الساحقة.. كواليس توتنهام تثير جدلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال متباينة وجدل بعد الهزيمة المذلة لتوتنهام أمام بايرن ميونيخ 2-7.

وكشف متابعون عما يجري في الكواليس ومنه أن توتنهام لن يُقدم على طرد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو؛ لأنه ببساطة سيتكبد 32 مليون إسترليني بقية عقده، إضافة إلى تغريدة ورد فيها: «النادي يرفض تمديد عقد فيرتونين، وأريكسن كان ينوي الانتقال إلى ريال مدريد لكن أسباباً شخصية أوقفت الصفقة. فيرتونين غازل سابرينا كفيست خطيبة أريكسن، ونصف اللاعبين لا يتحدثون لبعضهم بعضاً، وأريكسن قال إنه ليس في المكان المناسب للعب الكرة وبوكتينيو لا يستطيع حل الخلافات. ومن المتوقع أن يرحل لتدريب الريال في الصيف ويصطحب معه أريكسن وربما هاري كين».

التغريدة مرفقة بصورة عين فيرتونين بكدمة زرقاء نتيجة الضرب. ورد الدنماركي كريستيان أريكسون وزميله يان فيرتونين، بنفي الشائعات وأنهما صديقين مقربين من بعضهما بعضاً منذ أيامهما معاً في أياكس.

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