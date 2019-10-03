شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات العراق تكسر حظر التجوال وارتفاع عدد القتلى إلى 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت التظاهرات الخميس في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، رغم قرار حظر التجوال، بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 19 شخصاً على الأقل منذ مساء الثلاثاء، في الحركة الاحتجاجية الدامية التي تطالب برحيل «الفاسدين» وتأمين فرص عمل للشباب والتي امتدت إلى معظم المدن الجنوبية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» عن شهود عيان قولهم: «إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين حاولوا التجمع في ساحة التحرير وأجبرتهم على الانسحاب». وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر أمني عراقي، أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الصدر شرق بغداد ليلة الأربعاء.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، بحسب مصور من وكالة فرانس برس.

وقال أحد المتظاهرين للوكالة إنه قضى الليل في الساحة «حتى لا تسيطر الشرطة على المكان»، قبل أن تصد القوات الأمنية المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة.

وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً.

وفي محافظة ذي قار، وكبرى مدنها الناصرية، التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، قتل 11 شخصاً منذ الثلاثاء، بينهم شرطي، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وقتل أربعة متظاهرين آخرين في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، إضافة إلى متظاهرين اثنين في بغداد وآخرين في الكوت بشرق البلاد، فيما أصيب أكثر من 600 شخص بجروح في أنحاء البلاد.