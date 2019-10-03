شكرا لقرائتكم خبر عن الغيرة وراء سرقة فاديجا لزميله بنادي نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لامين ديابي فاديجا مهاجم نيس، المطرود للدرجة الثانية، إن «الغيرة» من زميله كاسبر دولبرج هي التي دفعته لسرقة ساعته الثمينة.
واعتذر فاديجا الذي نقل لنادي باريس، درجة ثانية، عبر تويتر وقال:«بعد أيام من عاصفة الانتقادات لفعلتي، أعتذر وأقول للمشجعين إنني ابن نيس والكثير من الأشخاص فيها دعموني في بداية احترافي وهذا يفسر شعورهم بخيبة الأمل مني. سرقت لأنني شعرت بالغيرة من دولبرج فقد اشتراه النادي من اياكس مقابل 18 مليون استرليني لينافسني في الهجوم كما أن إيقافي ببطاقة حمراء في منتخب فرنسا دون الـ19 أثّر في نفسياً على خلاف دولبرج الذي جاء وهالة النجاحات تحيط به. بدلاً من منافسته في الملعب أقدمت على سرقته، أعتذر لكاسبر وللمدرب فييرا ولدانتي الكابتن وقد عوضت لكاسبر المبلغ وأتمنى له النجاح. ربما نتواجه يوماً ما ولن تكون هذه القضية إلا ذكرى سيئة عابرة. سأترك النادي الذي تمنيت دوماً النجاح فيه وأتمنى أن أثبت جدارتي مستقبلاً وسأعوض ما فعلت في الملعب».
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