الفطر القاتل يظهر في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر المصور الأسترالي راي بالمر على فطر قاتل يعرف بـ «بويزون فاير كورال»، تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

ويعود موطن الفطر، ذي اللون الأحمر البرتقالي الزاهي، لجبال اليابان وكوريا.

وقال بالمر إنه عثر على الفطريات في منطقة خفية صغيرة قريبة من الضواحي.

وأكد مات باريت، الخبير في علم الفطريات في جامعة جيمس كوك، هوية الفطر مضيفاً أنه «من بين 100 نوع تقريباً من الفطريات السامة يعرفها الباحثون، هذا هو الوحيد الذي يمكن امتصاص سمومه من خلال الجلد ويجب عدم لمسه، والابتعاد عن تناوله».

وأشار إلى أن هذه الفطريات، التي توجد في الغالب على جذور الأشجار وفي التربة، تنتج ما لا يقل عن 8 مركبات سامة يمكن امتصاصها عن طريق الجلد.

ويصنف هذا النوع على أنه الفطر الثاني الأكثر فتكاً في العالم، حيث تم تسجيل عدة حالات وفاة في اليابان وكوريا بعد أن استخدمه الأشخاص على أنه شاي بسبب الخلط بينه وبين فطريات أخرى صالحة لتناولها.