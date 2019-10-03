«مؤقتة ألعاب القوى» توجه الدعوة للعمومية الانتخابية الاثنين المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون اتحاد الإمارات لألعاب القوى الدعوة لحضور الجمعية العمومية الانتخابية يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر.

وكشفت اللجنة المؤقتة عن أن العمومية سيتم عقدها في فندق جراند حياة بدبي.

وستكون الفترة الانتخابية للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد صالحة لمدة عام، تنتهي مع الدورة الانتخابية الحالية.

وتأتي الانتخابات التكميلية عقب استقالة المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد السابق من منصبه، وحل مجلس الإدارة من قبل اللجنة الأولمبية.

وشكلت اللجنة الأولمبية لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان لإدارة شؤون الاتحاد حتى إجراء الانتخابات التي تم تحديد توقيتها في وقت سابق.

وينافس على مقعد الرئاسة كل من سعد المهري مرشح نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ مرشح نادي الوصل.

جدير بالذكر أن الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يبلغ عددها 22 نادياً.