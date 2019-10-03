شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤقتة ألعاب القوى» توجه الدعوة للعمومية الانتخابية الاثنين المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون اتحاد الإمارات لألعاب القوى الدعوة لحضور الجمعية العمومية الانتخابية يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر.
وكشفت اللجنة المؤقتة عن أن العمومية سيتم عقدها في فندق جراند حياة بدبي.
وستكون الفترة الانتخابية للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد صالحة لمدة عام، تنتهي مع الدورة الانتخابية الحالية.
وتأتي الانتخابات التكميلية عقب استقالة المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد السابق من منصبه، وحل مجلس الإدارة من قبل اللجنة الأولمبية.
وشكلت اللجنة الأولمبية لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان لإدارة شؤون الاتحاد حتى إجراء الانتخابات التي تم تحديد توقيتها في وقت سابق.
وينافس على مقعد الرئاسة كل من سعد المهري مرشح نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ مرشح نادي الوصل.
جدير بالذكر أن الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يبلغ عددها 22 نادياً.
كانت هذه تفاصيل خبر «مؤقتة ألعاب القوى» توجه الدعوة للعمومية الانتخابية الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.