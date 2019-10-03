شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أول رائد فضاء إماراتي بعد 8 أيام في المحطة الفضائية الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وأول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الفضائية الدولية الحالية، سالماً بعد إكمال مركبة الفضاء الروسية سويز إم إس 12 رحلة هبوطها في كازاخستان.
وبثت وكالة الفضاء الروسية روسكوسمو مشهد الهبوط النهائي للمركبة بسلام وعلى متنها هزاع المنصوري برفقة رائد روسي، أليسكي أوفتشينين، وآخر امريكي، نيك هايغ، قبل الحادية عشرة بتوقيت غرينتش بدقيقة.
وأمضى هزاع المنصوري 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية أجرى خلالها عدداً من التجارب العلمية في أقسام المحطة الثلاثة.
وتابع الإماراتيون رحلة عودة المركبة التي تقل رائد الفضاء الإماراتي منذ انفصالها بنجاح عن المحطة حتى هبوطها وخروج هزاع المنصوري منها مبتسماً.
وعند تلك اللحظة، صفق الحضور في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي ابتهاجاً، وكذلك بقية المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين تابعوا تلك اللحظات على شاشات في كل مكان، بما فيها قاعات السينما الرئيسية في البلاد.
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