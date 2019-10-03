النائب العام يصدر قراراً في شأن الأمر الجزائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، القرار رقم (119) لسنة 2019؛ بشأن الأمر الجزائي، ويتكون من خمس مواد نص في مادته الأولى على أنه لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، إصدار الأوامر الجزائية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته؛ وذلك في الجرائم المحددة بالمادة الثالثة من هذا القرار.

ونص القرار في مادته الثانية على أنه لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، كل في دائرة اختصاصه، إلغاء الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة العامة أو تعديلاته؛ وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يطبق الأمر الجزائي، وتحصل الغرامة المقررة قرين كل من الجرائم الواردة في الجداول بالقرار، وتضمنت 3 جداول؛ اشتملت على 28 نوعاً من التهم، منها 20 نوعاً من التهم في شأن مخالفات قانون العقوبات الاتحادي، كتغريم المتهم 2000 درهم بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب «متى كانت قيمة الشيك لا تجاوز خمسين ألف درهم»، و5000 درهم متى كانت قيمة الشيك تجاوز خمسين ألف درهم وحتى مئة ألف درهم، وغرامة 10000 درهم إذا كانت قيمته أكثر من مئة ألف وحتى 200 ألف درهم.



5000 درهم غرامة قذف الغير



بحسب اللائحة يغرم 5000 درهم من يقذف الغير علناً، ويستثنى منها قذف الموظف العام، و1000 درهم غرامة الشروع في الانتحار، وتضمن الجدول 3 أنواع من التهم في شأن مخالفات الإقامة، وجدول ب5 أنواع من التهم في شأن مخالفات السير والمرور.