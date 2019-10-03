بحث تفعيل إجراءات ملاحقة المطلوبين عربياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت وزارة الداخلية ‏في الاجتماع التنسيقي ال34 لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس؛ وذلك بوفد ترأسه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع ‏تفعيل إجراءات ملاحقة المطلوبين، والموضوعات المقرر بحثها في الدورة ال88 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، كما ناقش مقترحات أجهزة المجلس المختلفة، وسبل تطوير التعاون والتنسيق بينها، وتقرير أعمال اللجنة القانونية المعنية بتدقيق طلبات إذاعة البحث لعام 2019، وملاحظات الدول الأعضاء بشأن المعايير التي تعتمدها اللجنة القانونية ‏في تدقيق طلبات إذاعة البحث.

‏‏وضم الوفد العميد عبد الواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية إلى جانب عدد من ضباط الوزارة.

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