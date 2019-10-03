القوات الأمنية العراقية تطلق النار لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير

بغداد - سبوتنيك. وقال السعدون في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في ساحة التحرير خطير.. في بغداد لا زالت القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير".

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وأشار السعدون إلى أن "مسلحين مجهولين اقتحموا مكاتب الناشط المدني حسن المدني، في البصرة وقاموا بقتله مع زوجته، وهناك معلومات بأنه من الناشطين البارزين خلال التظاهرات".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.