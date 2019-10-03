وزير الخارجية الإماراتي في واشنطن







اسماء السيد - أبوظبي: التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن بوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ومسؤولين أميركيين في واشنطن. ونقل بيان عن الشيخ عبد الله تأكيده "أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها ومع شركائنا الآخرين من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة والسعي للتوصل لحلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة". والتقى الوزير الإماراتي أيضا مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين ومسؤولين أميركيين آخرين.



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